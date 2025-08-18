Cagliari: spiava la vicina con una telecamera, indagato per stalkingNei guai un informatico 62enne
Una telecamera di sicurezza per esterno, rinchiusa in una sfera, capace di riprendere anche di notte. Un apparato che, stando alla denuncia di una giovane donna, sarebbe stato piazzato dal vicino per spiarla, osservare oltre il suo giardino e sin dentro alle finestre.
Nasce così, da una querela formalizzata nel 2023, un'inchiesta che si è chiusa di recente con le accuse della Procura di Cagliari mosse ad un informatico di 62 anni di atti persecutori, violazione delle norme che regolano la privacy e interferenza illecita nella vita privata di una vicina di casa 31enne.
Ora il tecnico – che si era già fatto interrogare a seguito di una perquisizione – potrà difendersi dalle accuse e chiarire la propria posizione.
