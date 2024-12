sicurezza

Nuoro, palloncini e nastrini davanti alle scuole d'Italia: «Basta tragedie della strada»

L’iniziativa per rendere gli attraversamenti più visibili: «Facciamo questo per Bea, Guan e tutte le vittime», dicono i ragazzi del movimento nato dopo lo schianto in cui morirono i fratelli Francesco e Matteo Pintor