Allarme nella notte nella zona industriale tra Bolotana e Ottana, per un incendio divampato all’interno di un capannone.

All’interno della struttura, prima di proprietà della Legler e ora in disuso, erano stipate circa 180 rotoballe di fieno.

Sul posto – intorno all’una – sono giunte tre squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro

Gli uomini del 115 hanno dapprima contenuto l’incendio esternamente, per poter accedere all’interno del capannone: operazione complessa e pericolosa viste le altissime temperature.

In azione complessivamente 15 operatori, con due autobotti e autoscala di supporto.

Ancora non è possibile stabilire le cause che hanno innescato il rogo e dalle prime stime le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si prevedono lunghe.

- IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata