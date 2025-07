Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 16 al chilometro 52 lungo la Strada Statale 131 Dcn, alle porte di Nuoro, all’interno della galleria di Prato Sardo. Coinvolti nel tamponamento due automobili e una motocicletta. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi incidentati. Presente la polizia stradale e la polizia locale.

L’incidente ha causato lunghe code nel tratto interessato, particolarmente critico per la presenza di una sola corsia per senso di marcia. Il traffico è bloccato, con disagi per gli automobilisti in transito. Le cause del tamponamento sono ancora in fase di accertamento.

