Roberto Cadeddu ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di capo di gabinetto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro. Dimissioni che arrivano a due giorni dall’approvazione della Delibera n. 99 del 15 luglio 2025, con cui l’Amministrazione provinciale ha disposto un incremento dell’indennità aggiuntiva lorda a lui riconosciuta.

La delibera, adottata dall’Amministratore Straordinario Giuseppe Ciccolini, prevede “l’aumento dell’indennità aggiuntiva lorda dalla misura di ½ alla misura del 100 % del

trattamento tabellare lordo, riferito all’inquadramento nell’area degli istruttori”.

Il provvedimento fa riferimento alla crescente complessità e intensità delle attività legate alla funzione, soprattutto dopo la separazione tra la Provincia di Nuoro e quella dell’Ogliastra, nonché alla valutazione positiva del lavoro svolto da Cadeddu nel periodo di incarico.

Secondo quanto riferito dalla Provincia, le dimissioni odierne non sarebbero direttamente riconducibili al contenuto della delibera. La decisione viene definita di natura personale.

La figura del capo di gabinetto era stata nominata a maggio, in concomitanza con l’avvio della fase transitoria dell’ente in vista del riassetto istituzionale. A settembre sono infatti previste le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di riordino delle Province e le dimissioni, secondo la versione ufficiale, si inquadrerebbe proprio all'interno del nuovo assetto amministrativo che verrà a definirsi.

