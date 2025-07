Si era reso irreperibile da tempo, ma aveva pensato di confondersi tra i turisti affollati sulle spiagge della Sardegna. La vacanza, però, è finita con le manette ai polsi.

La Polizia di Stato ha arrestato a San Teodoro un cittadino peruviano residente in Spagna, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel maggio 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il reato di evasione.

L’uomo, che risultava ricercato in tutta Europa da tre anni, è stato individuato dagli agenti del Commissariato di Siniscola durante uno dei controlli straordinari disposti dal Questore Giuseppe Marazzita, attivati in occasione dell’aumento delle presenze nei comuni rivieraschi durante la stagione estiva.

Il ricercato si trovava in vacanza insieme ad alcuni amici e cercava di mantenere un profilo basso per sfuggire alle forze dell’ordine. Tuttavia, il dispositivo di controllo messo in campo dalla Polizia ha permesso di rintracciarlo e, dopo i necessari accertamenti, di procedere al suo arresto.

Trasferito in carcere, si è così conclusa la sua lunga fuga sotto il sole della Sardegna.

© Riproduzione riservata