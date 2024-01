Nello zaino di Guan Xuanming c’era un quaderno con all’interno una ricetta e gli ingredienti di un cocktail che avrebbe voluto preparare.

Il ragazzo investito questa mattina in via Peretti a Cagliari frequentava il secondo anno dell’istituto alberghiero e aveva scelto l’indirizzo enogastronomico. Quel cocktail non lo preparerà mai, perché mentre tentava di raggiungere la fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola, il “Domenico Alberto Azuni”, è stato travolto e ucciso sulle strisce da una Fiat Punto condotta da una 50enne di Selargius.

L’auto non andava troppo veloce, ma l’impatto è stato violento e il giovane è stato scaraventato sull’asfalto a qualche metro di distanza. Inutili i soccorsi, allertati dalla stessa automobilista, sotto choc. La Punto è stata sequestrata e la donna sarà indagata per omicidio stradale.

Guan Xuanming avrebbe compiuto 16 anni l’8 febbraio, risiedeva con i genitori a Pirri. Sconvolti e in lacrime i compagni di scuola della giovane vittima. Sul suo banco vuoto stamattina hanno appoggiato un santino.

«È una notizia che ha colpito e sconvolto il nostro istituto - ha detto la preside Jessica Cappai - siamo vicini alla famiglia. Questa mattina abbiamo tenuto un minuto di silenzio per ricordare il nostro studente e come scuola faremo altre iniziative per non dimenticarlo. Era un ragazzo educato, gentile e ben voluto da tutti».

(Unioneonline/L)

