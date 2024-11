Beatrice Loi non ce l’ha fatta. La ragazza 17enne, travolta da un’auto sabato mattina poco dopo le 8 a Cagliari, in viale Colombo, è morta all’ospedale Brotzu, dove era stata trasportata in condizioni critiche dopo l’incidente.

La 17enne stava andando a scuola, al Liceo Alberti, quando, all’altezza delle strisce pedonali davanti a piazza dei Centomila, è stata investita da una Fiat Panda grigia guidata da un ottantaduenne, che sarebbe stato abbagliato dal sole e non ha visto la giovane sulla carreggiata.

Poi l’allarme e il trasporto d’urgenza in ospedale, con il ricovero in Rianimazione, dove i tentativi dei medici di salvare la vita alla ragazza sono purtroppo risultati vani.

(Unioneonline)

