Tik tok, c’è un eretico tra noi. Con un video sul popolare social network l’ex prete Alessandro Minutella lancia la sua sfida al vescovo Antonello Mura, che lo aveva messo all’indice con un post.

Minutella indica la porta dell’episcopio di Nuoro e lancia il suo strale. «Ave Maria carissimi, mi trovo presso l’episcopio di Nuoro. Qui c’è la cattedrale. Sono venuto fino a qui per dirvi che io non scherzo, non gioco. Naturalmente è un bunker, è tutto chiuso. Non c’è anima anima viva, ma io sono qui, simbolicamente, a dire che sono di parola. Se il vescovo Mura avesse voluto mi avrebbe trovato qui, sotto il sole. È tutto chiuso, nessun contatto».

Il vescovo nei giorni scorsi aveva stigmatizzato la presenza di Minutella in Ogliastra e invitato i fedeli a non assecondarlo, indicando la condizione di eretico del prete non più prete perché scomunicato da papa Francesco e paventato la possibilità di commettere peccato di eresia per i fedeli che lo avessero frequentato.

Minutella ha rilanciato ieri con un breve, piccato video. «C’è un eretico tra di noi? Ecco la chiesa dalle porte aperte, la chiesa della misericordia. Guardate e avete chiaro di cosa stiamo parlando. Avanti con Maria».

© Riproduzione riservata