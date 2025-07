Una donna di 63 anni è deceduta questa mattina nella località di Sa Petra Ruia, tra La Caletta di Siniscola e Santa Lucia. Il corpo è stato rinvenuto privo di vita, e al momento non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato da annegamento o da un improvviso malore.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Non si esclude nessuna ipotesi: si attendono ulteriori accertamenti, compresi eventuali esami medico-legali, per chiarire con precisione le cause della morte

