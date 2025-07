Tutti i cittadini, le imprese, le varie associazioni e gli enti locali, possono essere i protagonisti dello sviluppo, con la produzione di energia pulita e per risparmiare sulla bolletta. Il Comune ha dato il via alle manifestazioni di interesse per l'attuazione del progetto per la costituzione di una comunità energetica di energia rinnovabile. L'iniziativa per la costituzione del Cer è promossa dal Comune di Macomer che, in un comunicato, invita tutti i cittadini, le imprese, le associazioni e gli enti locali a compilare la manifestazione di interesse. "Si attua così il nostro programma- spiega Aldo Demontis, assessore ai lavori pubblici- il Cer è una comunità di persone che condividono l'energia prodotta da fonti rinnovabili a livello locale, generando risparmi in bolletta, benefici ambientali, coesione sociale e sviluppo sostenibile".Possono aderire all'iniziativa non solo i residenti di Macomer, ma anche coloro che risiedono nei comuni inclusi nella stessa cabina primaria, quindi quelli di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Silanus, Sindia, ma anche Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Scano di Ontiferro, sedilo, Soddì e Semestene. Tutti i cittadini interessati possono consultare l'avviso e compilare la manifestazione di interesse nel sito del Comune di Macomer, oppure richiedere informazioni direttamente negli uffici comunali del corso Umberto. L'assessore Aldo Demontis aggiunge: "Speriamo anche che la gente risponda positivamente. Subito dopo le ferie estive organizzeremo degli incontri con i cittadini per spiegare i vantaggi reali della comunità energetica". Toto Listo, assessore all'ambiente aggiunge: "Ci saranno ottimi benefici ambientali, economici e sociali, con autoconsumo di energie rinnovabili. Un modo per superare gli sprechi e le disfunzioni energetiche".

