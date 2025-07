Un’auto si è ribaltata nel pomeriggio di oggi lungo la 131 Dcn, in un tratto in discesa poco prima del bivio per Lula in direzione Nuoro. L’incidente è avvenuto intorno alle 17: una Fiat Punto, mentre affrontava una curva, ha improvvisamente perso aderenza, sbandando e finendo capovolta fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare aiuto e gestire la viabilità. Il conducente, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’area.

