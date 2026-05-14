Yemen, accordo per il rilascio di 1600 prigionieri

Milano, 14 mag. (askanews) - Le parti in conflitto nello Yemen hanno raggiunto un accordo per il rilascio di un totale di 1.600 prigionieri legati al conflitto, durante un incontro sponsorizzato dalle Nazioni Unite ad Amman. L'accordo tra i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran e che controllano il nord dello Yemen, e il governo riconosciuto a livello internazionale e appoggiato dall'Arabia Saudita, giunge nonostante le forti tensioni tra Teheran e Riyadh a causa della guerra in Medio Oriente. "Si tratta del più grande rilascio concordato di detenuti legati al conflitto in qualsiasi ciclo di negoziati tra le parti dall'inizio dell'attuale conflitto in Yemen", ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite Hans Grundberg.