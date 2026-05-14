Willie Peyote: è un'epoca di contraddizioni, nessuno è senza peccato

Milano, 14 mag. (askanews) - Un titolo cinematografico con una cover ispirata alla fantascienza, lungo e spiazzante perchè è un ossimoro. "Anatomia di uno schianto prolungato" è il nuovo album di Willie Peyote."L'Ossimoro nel titolo, uno schianto non può effettivamente essere prolungato in quanto tale per definizione, mi piaceva perché viviamo in un'epoca piena di contraddizioni. Mi piaceva l'idea di mettere una contraddizione in termini anche nel titolo per riassumere questo concetto. A me fa fastidio il fatto che cerchiamo di non vedere che siamo tutti pieni di contraddizioni e quindi non possiamo fare a chi è più puro. Questa è una cosa che mi disturba, è appunto la gara a chi senza peccato scaglie la prima pietra. Io credo che nessuno di noi è davvero del tutto senza peccato e non si può neanche avere la pretesa di esserlo".Si parla di fine delle ideologie, tramonto della civiltà occidentale, crollo del sistema capitalistico, morte del Pianeta e talvolta addirittura estinzione della razza umana ma poi, pur di fronte ad un costante evidente peggioramento, tutto rimane ancora in piedi."Ci preoccupiamo di tante cose e facciamo finta di non vedere invece il problema centrale, che cioè una società governata solo dal concetto di economia e di soldo in realtà azzera e annichilisce tutto il resto".Le contraddizioni sono tante e in una società che si basa sulla perfomance, bisogna anche saper rallentare. Per questo Willie Peyote propone un album meno "arrabbiato", ma più solare e leggero senza rinunciare alla sua penna pungente."In un'epoca così pesante per tutti, in cui siamo tutti appesantiti e facciamo tutti fatica, secondo me c'è bisogno di un po' di speranza c'è bisogno anche ogni tanto di abbracciarsi, c'è bisogno di riscoprire il senso di collettività e quindi bisogna fare un passo verso gli altri, non si può essere solo arrabbiati, bisogna essere anche empatici e comprensivi nei confronti dell'altro. Quindi sicuramente c'è un alleggerimento complessivo, un po' forse la vecchiaia, sicuramente anche quello fa".Willie Peyote ha annunciato anche il ritorno al live con il CLUB TOUR 2026 che sarà l'occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo album, oltre ai brani che hanno costruito la carriera del rapper e cantautore torinese.