Cagliari, il Comune sfratta i Minions dal Parco della Musica

I Minions volano via dal Parco della Musica. All’alba le due grandi installazioni realizzate dall’imprenditore cagliaritano Angelo Soru sono state rimosse con una gru dopo l’ultimatum degli uffici comunali che gestiscono i parchi di Cagliari. «Li avevo creati solo per regalare sorrisi ai bambini», racconta Soru, che parla di «grande amarezza» dopo mesi di visite da parte di famiglie e curiosi.

Secondo il Comune, però, la struttura non godrebbe al momento delle autorizzazioni necessarie: «Il dirigente ha dovuto fissare un termine per la rimozione», viene fatto sapere, «anche in vista di due grandi eventi già autorizzati che interesseranno quello stesso spazio».

Resta comunque aperta la possibilità che il progetto possa trovare spazio, in futuro, in altri parchi della città.