Trump a Xi Jinping: Abbiamo un ottimo rapporto, risolviamo i problemi velocemente

(Agenzia Vista) Washington, 14 maggio 2026 "Dunque, come sapete, il Presidente è atterrato in Cina poche ore fa. Sapete, per via dei protocolli del Secret Service, non viaggio fuori dal Paese insieme al Presidente degli Stati Uniti. Quindi in giorni come questo, a volte mi sento un po' come Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo. Cammino per la Casa Bianca ed è tutto molto silenzioso, non c’è nessuno, e mi ci vuole un secondo per realizzare esattamente cosa stia succedendo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al bilaterale con il presidente della Cina Xi Jinping a Pechino. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev