Nuoro, in moto il “truck della prevenzione”: «Toccherà tutta la provincia»

Gli obiettivi sono ambiziosi. «Puntiamo a fare 60 mammografie al giorno, 50 Pap test e 50 esami di ricerca di sangue occulto delle feci», premette Roberta Bosu, direttrice del Centro screening della Asl 3 di Nuoro.

Un vero e proprio poliambulatorio, non una semplice unità mobile. Ecco il singolare mezzo scelto dall’azienda sanitaria barbaricina. La prevenzione accende i motori, diventa itinerante. Lo fa dalla cornice dell’ospedale Zonchello, dove in mattinata ha preso il via un’iniziativa articolata su 24 tappe e 41 giornate. Un tour della salute che toccherà 52 Comuni del centro Sardegna. Insomma, la Asl investe con decisione sulla prevenzione. Tutto possibile grazie a un truck accessoriato. Consentirà di avere non solo le apparecchiature adeguate ma anche gli spazi per fare in simultanea i tre screening.

«Portiamo l’assistenza sanitaria a casa delle persone», dice il direttore generale della Asl 3, Francesco Trotta.