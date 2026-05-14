Nora e Saline Conti Vecchi: arriva il biglietto unico per visitare entrambi i siti

Un vantaggio per i turisti, un’alleanza per incrementare le vendite dei biglietti. Lo spirito della collaborazione tra il sito archeologico più visitato in Sardegna, cioè quello di Nora, e le Saline Conti Vecchi è proprio questo: fare uno sconticino di qualche euro ai visitatori che acquistano il biglietto unico, e che dunque pagano meno rispetto alla somma del costo dei due ticket d’ingresso.

L’iniziativa è del Fai Fondo ambiente italiano (proprietario delle Saline nella parte asseminese della laguna di Santa Gilla) e della Fondazione Pula cultura diffusa, e tutti ne hanno un vantaggio anche economico. Il visitatore che in molti casi è un residente in Sardegna, in altri un turista, quando acquista il biglietto cumulativo in uno dei due siti, è indotto a visitare anche l’altro, approfittando anche della relativa vicinanza tra l’area archeologica nel territorio di Pula e le saline di Assemini, che però trova sulla stessa Statale 195.

I responsabili dei due siti confidano nel successo dell’iniziativa: il ricavato medio per ogni visitatore cala, con il biglietto unico, ma l’incremento di ospiti portato dall’alleanza coprirà le perdite, e anzi si confida che aumenterà l’incasso finale. Un esempio di collaborazione che in Sardegna non è diffusissimo: questo tra saline e area archeologica può rivelarsi un ottimo inizio.