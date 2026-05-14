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Anche a Sinnai la Giornata Europea della Sicurezza Stradale: «La conduzione dei monopattini il nuovo pericolo»
14 maggio 2026 alle 19:54aggiornato il 14 maggio 2026 alle 19:54
Simulazione di incidenti e soccorsi, ma anche le raccomandazioni sulla prevenzione. Anche a Sinnai la Giornata Europea della Sicurezza Stradale. La polizia locale denuncia: «La conduzione dei monopattini, il nuovo pericolo».
GLI INTERVISTATI SONO: BARBARA PUSCEDDU SINDACA DI SINNAI; ROBERTO DEMONTIS ASSESSORE ISTRUZIONE - SINNAI GIUSEPPE FIORI COMANDANTE POLIZIA LOCALE - SINNAI