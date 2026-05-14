Salire sul Titanic: a Milano un'esperienza VR sul transatlantico

Milano, 14 mag. (askanews) - Il Titanic è arrivato a Milano: allo Spazio Bergognone 26, è possibile imbarcarsi sul transatlantico della White Star Line grazie alla Realtà virtuale e così esplorarne gli ambienti e diventare protagonisti della storia. "Titanic: un viaggio nel tempo" è l'esperienza VR ideata da Fever che ricrea i ponti della nave, le sale da pranzo e anche le sale macchine, grazie all'accurato lavoro di ricostruzione storica di Musealia."Milano - ha detto Giulio Baldo, Project Manager di Fever Originals Italy - è una città molto interessata a questi temi storici in generale e in particolare abbiamo avuto in passato un grande riscontro proprio sul tema del Titanic in questa città. E' un contenuto tra l'altro che abbiamo portato anche a Roma, durante l'anno scorso abbiamo avuto una grande risposta dal pubblico".Nonostante la tragedia, il Titanic resta nell'immaginario collettivo e, in qualche modo, continua a mandarci dei messaggi che attraversano il tempo. "Io penso alle navi coeve del Titanic - ha aggiunto lo scrittore e storico Claudio Bossi - e non faccio l'elenco perché sarebbe esageratamente lungo e anche un po' noioso. Mentre queste navi sono diventati piloni di ferro, ponti o quant'altro, il Titanic, nella sua massa ferruginosa è anche un po' sinistra se vogliamo, a 3810 metri c'è ancora ed è in assetto di navigazione. Ogni tanto dalla sua tomba oceanica rilascia una bolla di verità sulla sua tragica fine. Con questo intendo dire che il Titanic è ancora attuale, perché respira ancora".