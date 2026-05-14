Kate a Reggio Emilia tra il centro di riciclo creativo e i tortelli

Roma, 14 mag. (askanews) - La principessa del Galles Catherine, dopo aver visitato una scuola, nel suo secondo giorno in Emilia Romagna si è recata anche nel centro di riciclo creativo Remida prima di cimentarsi con la cucina regionale.Kate al suo arrivo è stata accolta da una bambina con un mazzo di fiori. Poi ha visitato il centro in cui decine di aziendedel territorio conferiscono i loro materiali di scarto che vengono riutilizzati dai bambini. È infatti parte del sistema educativo denominato Reggio Emilia Approach che la principessa è venuta a conoscere nel suo viaggio in Italia, il primo ufficiale all'estero dopo le cure per il tumore."Visita a REMIDA - ha scritto sui social - dove i materiali di scarto provenienti dalle imprese locali vengono trasformati in opportunità di creatività, immaginazione e scoperta".Poi ha continuato la giornata all'Agriturismo Al Vigneto, vicino a Parma, dove ha imparato a fare i tortelli d'erbetta durante una cooking class con uno chef. Ha impastato, tirato la sfoglia e realizzato la tipica pasta emiliana.