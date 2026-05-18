Trasporti marittimi, parte la gara per la continuità: a rischio rincaro i biglietti delle navi

Per la Sardegna all'orizzonte ci sono seri rischi per i collegamenti, provocati dal rincaro del carburante, a causa del perdurante conflitto in Medioriente. Il problema tocca il settore aereo ma soprattutto quello marittimo. Per il quale si apre la competizione fra compagnie per l'aggiudicazione delle rotte in continuità territoriale.

Il sindacato Usb ha espresso preoccupazione per le ripercussioni sui viaggiatori. Tra le rotte più importanti c'è la Olbia-Civitavecchia ma uno dei temi chiave è quello legato alle compensazioni. Lo scalo dell'Isola Bianca è diventato sempre più strategico, grazie alla crescita dei traffici che sfiorano i quattro milioni di passeggeri all'anno. Secondo studi la rotta più cresciuta come prezzo quella da e per Livorno e a seguire ci sono le linee da e per le isole minori.

Dove i comuni come avvenuto a La Maddalena, hanno destinato una quota degli introiti della tassa di sbarco per calmierare le tariffe dei traghetti. Giulio Verrascina coordinatore regionale Usb.