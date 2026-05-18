Pecoraro Scanio: la lezione di Marco Pannella è ancora attuale

Roma, 18 mag. (askanews) - "Lunedì 18 maggio alle ore 18, grazie ad Askanews, discuteremo de La lezione di Marco, il libro che ho voluto dedicare a Marco Pannella, ricordando il suo ruolo di ecologista, di protagonista delle battaglie contro la partitocrazia e di precursore di molte iniziative che negli anni hanno attraversato la politica italiana".Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, promotore della Rete Ecodigital e autore del libro La lezione di Marco, edito da Paesi Edizioni."Marco Pannella - prosegue Pecoraro Scanio - è stato un anticipatore di grandi temi che ancora oggi sono centrali nel dibattito pubblico: dalla lotta al nucleare alla difesa dell'ambiente, dalla battaglia contro il finanziamento pubblico dei partiti fino alla denuncia della partitocrazia. Temi che hanno ispirato non solo il Partito Radicale, ma anche molte esperienze successive, comprese alcune battaglie dei Verdi, del Movimento 5 Stelle e di tante realtà civiche e ambientaliste"."Ringrazio Askanews - conclude Pecoraro Scanio - per aver voluto promuovere, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, un momento di confronto e riflessione con persone che continuano a impegnarsi sui grandi temi dei diritti civili, della qualità dell'azione politica, della trasparenza e della partecipazione democratica".L'evento si terrà lunedì 18 maggio 2026 alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze Askanews, in Via San Martino della Battaglia 31, Roma. Coordina Gianni Todini, Direttore Askanews.Interverranno:Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde Maurizio Turco, Segretario Partito Radicale Enrico Costa, Capogruppo Forza Italia Camera dei Deputati Federico Lobuono, Direttore Rinascita Paolo Mazzanti, Direttore editoriale Askanews Giovanna Reanda, Direttrice Radio RadicaleA dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella.