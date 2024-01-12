Regionali, Solinas prima del vertice Psd'Az: "Decideremo con serenità"
“Prima sentiamo gli iscritti e i membri della direzione, i commenti a dopo”. Così il segretario del Psd’Az Christian Solinas arrivato da poco nella sede del partito a Cagliari per la direzione nazionale. “Sarà una direzione che fotograferà la situazione e prenderà in serenità le decisioni più opportune”.
Al vertice sardista appena iniziato gli organi del partito sono chiamati a scegliere se restare nel centrodestra o correre da soli se sarà confermata la candidatura di Paolo Truzzu alla presidenza della Regione.