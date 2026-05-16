Milano, compare un murale che raffigura Hitler con la kefiah

Milano, 16 mag. (askanews) - Nel giorno della manifestazione nazionale Pro Pal a Milano, un nuovo murale dell'artista aleXsandro Palombo è apparso lungo il percorso del corteo. L'opera raffigura Adolf Hitler mentre applaude, con una kefiah palestinese al collo e una fascia rossa al braccio sulla quale compare la scritta "HATE". Il primo murale si trova in Piazza XXIV Maggio, punto di partenza del corteo, dove il dittatore nazista appare a mezzo busto come affacciato su una piazza durante un raduno di massa. Altri poi si troveranno sul percorso. Secondo l'artista "l'intervento richiama i meccanismi della propaganda, della radicalizzazione e della normalizzazione dell'odio nel dibattito pubblico contemporaneo, invitando a una riflessione sui linguaggi estremi e sulle dinamiche di polarizzazione sociale".Crediti immagini: aleXsandro Palombo