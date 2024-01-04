Regionali, Solinas: "Al tavolo del centrodestra diverse posizioni, aspettiamo Roma"
"Il tavolo ha registrato una serie di posizioni diversificate".
Lo ha detto il presidente uscente Christian Solinas al termine del lungo tavolo sulle regionali della coalizione di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Tirso a Cagliari, concluso in tarda serata.
"Fratelli d’Italia a livello regionale si è espressa su Truzzu, altre si sono espresse per la continuità, come anche la Lega. Ci sarà dunque un ulteriore passaggio al tavolo nazionale, auspico già domani".
(Unioneonline)