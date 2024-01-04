Politica

Regionali, Solinas: "Al tavolo del centrodestra diverse posizioni, aspettiamo Roma"

04 gennaio 2024 alle 22:02aggiornato il 24 maggio 2026 alle 13:54

"Il tavolo ha registrato una serie di posizioni diversificate". 

Lo ha detto il presidente uscente Christian Solinas al termine del lungo tavolo sulle regionali della coalizione di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Tirso a Cagliari, concluso in tarda serata. 

"Fratelli d’Italia a livello regionale si è espressa su Truzzu, altre si sono espresse per la continuità, come anche la Lega. Ci sarà dunque un ulteriore passaggio al tavolo nazionale, auspico già domani".

(Unioneonline)