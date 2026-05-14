Oristano, il palazzetto di Sa Rodia in ostaggio di vandali e piccioni

In attesa del nuovo cantiere da mezzo milione di euro destinato alla riqualificazione del palazzetto di Sa Rodia, l'impianto è precipitato nel degrado. Il video mostra come si presenta oggi la storica struttura sportiva: porte sfondate, spogliatoi devastati, muri imbrattati, rifiuti ovunque e il vecchio campo da gioco completamente ricoperto dal guano dei piccioni entrati attraverso gli accessi forzati. Tra detriti e vandalismi spuntano persino i resti di alcune coppe sportive. Una fotografia pesante dello stato di abbandono in cui versa il palazzetto. L'assessore allo Sport, Antonio Franceschi, assicura: "Cercheremo di affidare i lavori entro due mesi".