Spettacoli

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Olbia, ''Notre Dame de Paris'' magia al molo Brin: danza e musiche protagoniste in scena

Tutto esaurito e applausi a scena aperta, in migliaia alla trasposizione teatrale del capolavoro di Victor Hugo

Giampaolo Cuccuru
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Tre studenti UniCa nella prima orchestra universitaria nazionale

Sono il flautista Stefano Ligas, la clarinettista Angelica Buanne e la violista Teresa Lavena

Stefano Birocchi
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Fiorella Mannoia, l’attesa alla Forte Arena

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Daria Biancardi infiamma il pubblico di Cagliari: «La musica unisce i popoli»

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Il concerto di Salmo al Lebonski Park

Ilenia Giagnoni
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Amii Stewart, la notte magica al Padiglione Nervi

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Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

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Gianluigi Deidda
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