Gaza manifesta per gli attivisti flotilla: "Rendiamo omaggio ad eroi"

Roma, 20 mag. (askanews) - I palestinesi manifestano a Gaza a sostegno della "Global Sumud Flotilla", dopo che le autorità israeliane hanno posto in stato di fermo centinaia di attivisti nel porto meridionale di Ashdod, dopo averli prelevati dalle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza in acque internazionali.La portavoce della Global Sumud Flotilla a Gaza, Nour Saad: "Questa manifestazione ha lo scopo di condannare e denunciare l'attacco e l'atto di pirateria perpetrati dalle forze di occupazione israeliane contro la Global Sumud Flotilla, nonché di condannare l'arresto e il rapimento degli attivisti solidali giunti sul posto per rompere l'assedio"."Si è trattato di un tentativo di rompere il blocco terrestre e di consegnare forniture mediche e di soccorso alla Striscia di Gaza. Rendiamo omaggio a questi eroi, sia a terra che in mare, e chiediamo il rilascio immediato e urgente delle persone rapite e detenute nelle prigioni dell'occupazione israeliana", ha aggiunto.