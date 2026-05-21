Trump su Cuba: Sono un paese fallito, li aiuteremo a rialzarsi

(Agenzia Vista) Washington, 21 maggio 2026 "Cuba, ma guardate, è un Paese fallito, lo sanno tutti. Non hanno l'elettricità, non hanno soldi, non hanno praticamente nulla, non hanno cibo. E noi li aiuteremo a rialzarsi, e li aiuteremo perché la popolazione... perché, prima di tutto, voglio aiutarli. Voglio farlo per motivi umanitari, ma abbiamo anche la popolazione cubano-americana, gran parte della quale vive a Miami, in Florida. È un grande gruppo di persone, un gruppo di persone straordinario, operoso, semplicemente... sono grandi americani. Volevano che questo accadesse, vogliono tornare nel loro Paese, vogliono aiutare il loro Paese. Spero che rimangano qui, ma vogliono tornare, vogliono investire nel loro Paese e, sapete, vedere se riescono a farlo rinascere", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev