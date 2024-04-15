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Cronaca Mondo

epa03663569 The aftermath of a bomb blast near the finish line on Boylston Street, the scene after the bomb blasts at the 117th running of the Boston Marathon. Monday, April 15, 2013. EPA/STUART CAHILL / THE BOSTON HERAL MANDATORY CREDIT THE BOSTON HERALD, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY
epa03663569 The aftermath of a bomb blast near the finish line on Boylston Street, the scene after the bomb blasts at the 117th running of the Boston Marathon. Monday, April 15, 2013. EPA/STUART CAHILL / THE BOSTON HERAL MANDATORY CREDIT THE BOSTON HERALD, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY
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#AccaddeOggi: 15 aprile 2013, il tragico attentato alla maratona di Boston

Gli ordigni sono due pentole a pressione riempite di esplosivo. Tre morti (tra cui un bimbo di otto anni) e centinaia di feriti

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20072808 - ROMA - ACE - DIANA: 10 ANNI; ICONA MEDIATICA, DA CENERENTOLA A MEDEA. Lady Diana Spencer in un'immagine del 20 novembre 1995, durante un'intervista concessa alla BBC. Il 31 agosto 2007, saranno trascorsi dieci anni dalla morte di Lady Diana, eppure il mito della principessa triste non Ã¨ ancora svanito. Diana Spencer Ã¨ stata una delle figure piÃ¹ controversa del XX secolo. Odiata da alcuni per i suoi numerosi flirt amorosi, esempio di virÃ¹ per altri, grazie alle immagini che la ritraevano al fianco di Madre Teresa o tra i bambini malati dell'Africa, la principessa del Galles Ã¨ stata sicuramente la piÃ¹ grande icona mediatica del ventennio scorso. ANSA/ARCHIVIO/I51
20072808 - ROMA - ACE - DIANA: 10 ANNI; ICONA MEDIATICA, DA CENERENTOLA A MEDEA. Lady Diana Spencer in un'immagine del 20 novembre 1995, durante un'intervista concessa alla BBC. Il 31 agosto 2007, saranno trascorsi dieci anni dalla morte di Lady Diana, eppure il mito della principessa triste non Ã¨ ancora svanito. Diana Spencer Ã¨ stata una delle figure piÃ¹ controversa del XX secolo. Odiata da alcuni per i suoi numerosi flirt amorosi, esempio di virÃ¹ per altri, grazie alle immagini che la ritraevano al fianco di Madre Teresa o tra i bambini malati dell'Africa, la principessa del Galles Ã¨ stata sicuramente la piÃ¹ grande icona mediatica del ventennio scorso. ANSA/ARCHIVIO/I51
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#AccaddeOggi: 1 luglio 1961, nasce Lady D

Nasceva 62 anni fa la "principessa triste"

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FILE - In this April 2, 1968 file photo U.S. Sen. Robert F. Kennedy, D-NY, shakes hands with people in a crowd while campaigning for the Democratic party's presidential nomination on a street corner, in Philadelphia. Nearly 50 years after Robert F. Kennedy's assassination, a new documentary series on his life and transformation into a liberal hero is coming to Netflix. "Bobby Kennedy for President" produced by RadicalMedia, Trilogy Films and LooksFilm launches Friday, April 27, 2018, on Netflix. (ANSA/AP Photo/Warren Winterbottom, File) [CopyrightNotice: Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.]
FILE - In this April 2, 1968 file photo U.S. Sen. Robert F. Kennedy, D-NY, shakes hands with people in a crowd while campaigning for the Democratic party's presidential nomination on a street corner, in Philadelphia. Nearly 50 years after Robert F. Kennedy's assassination, a new documentary series on his life and transformation into a liberal hero is coming to Netflix. "Bobby Kennedy for President" produced by RadicalMedia, Trilogy Films and LooksFilm launches Friday, April 27, 2018, on Netflix. (ANSA/AP Photo/Warren Winterbottom, File) [CopyrightNotice: Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.]
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#AccaddeOggi: 6 giugno 1968, l'assassinio di Bob Kennedy

Il fratello di Jfk viene ucciso da un giovane palestinese. Paladino dei diritti civili, aveva la strada spianata per la Casa Bianca 

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#AccaddeOggi: 22 maggio 2004, le nozze in Spagna tra Filippo e Letizia

L'allora principe porta all'altare la fidanzata ex giornalista

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#AccaddeOggi: 21 aprile 1926, nasce Elisabetta II

La regina del Regno Unito morta nel settembre 2022

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epa03520051 (FILE) A file photograph showing former British Prime Minister Lady Thatcher arriving at the Imperial War museum in central London, 15 May 2007. Reports on 29 December 2012 state that Margaret Thatcher has left hospital after having a growth removed from her bladder. EPA/ANDY RAIN
epa03520051 (FILE) A file photograph showing former British Prime Minister Lady Thatcher arriving at the Imperial War museum in central London, 15 May 2007. Reports on 29 December 2012 state that Margaret Thatcher has left hospital after having a growth removed from her bladder. EPA/ANDY RAIN
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#AccaddeOggi: 8 aprile 2013, muore Margaret Thatcher

La premier conservatrice ha guidato l'Inghilterra dal 1979 al 1990

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#AccaddeOggi: 2 aprile 2005, muore Giovanni Paolo II

Diciotto anni fa la Chiesa piangeva la scomparsa del suo 264esimo pontefice

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#AccaddeOggi: 14 febbraio 2013, Oscar Pistorius uccide la fidanzata

La tragedia a Pretoria, la vittima è la modella Reeva Steenkamp

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Esattamente 50 anni fa, il 23 gennaio del 1973, veniva firmato a Parigi l'accordo di pace Esattamente mezzo secolo fa - il 23 gennaio 1973 - veniva firmato a Parigi l'accordo di pace che poneva le basi per la fine della sanguinosa guerra in Vietnam. Al tavolo delle trattative, in un clima gelido, si sedettero Henry Kissinger, segretario di Stato dell'amministrazione Usa guidata da Richard Nixon, e il suo omologo vietnamita Le Duc Toh. Con l'accordo vedeva la conclusione un conflitto iniziato nel 1965, che devastò il Paese asiatico, innescò proteste in tutto il mondo e provocò fra i 3 e i 5 milioni di morti, compresi 58mila soldati americani.
Esattamente 50 anni fa, il 23 gennaio del 1973, veniva firmato a Parigi l'accordo di pace Esattamente mezzo secolo fa - il 23 gennaio 1973 - veniva firmato a Parigi l'accordo di pace che poneva le basi per la fine della sanguinosa guerra in Vietnam. Al tavolo delle trattative, in un clima gelido, si sedettero Henry Kissinger, segretario di Stato dell'amministrazione Usa guidata da Richard Nixon, e il suo omologo vietnamita Le Duc Toh. Con l'accordo vedeva la conclusione un conflitto iniziato nel 1965, che devastò il Paese asiatico, innescò proteste in tutto il mondo e provocò fra i 3 e i 5 milioni di morti, compresi 58mila soldati americani.
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AccaddeOggi: 27 gennaio 1973, gli accordi di pace tra Usa e Vietnam

Firmati a Parigi, consentirono a Henry Kissinger e Le Duc Tho di vincere il Nobel per la Pace

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Esattamente mezzo secolo fa - il 23 gennaio 1973 - veniva firmato a Parigi l'accordo di pace che poneva le basi per la fine della sanguinosa guerra in Vietnam. Al tavolo delle trattative, in un clima gelido, si sedettero Henry Kissinger, segretario di Stato dell'amministrazione Usa guidata da Richard Nixon, e il suo omologo vietnamita Le Duc Toh. Con l'accordo vedeva la conclusione un conflitto iniziato nel 1965, che devastò il Paese asiatico, innescò proteste in tutto il mondo e provocò fra i 3 e i 5 milioni di morti, compresi 58mila soldati americani. (Unioneonline/l.f.)
Esattamente mezzo secolo fa - il 23 gennaio 1973 - veniva firmato a Parigi l'accordo di pace che poneva le basi per la fine della sanguinosa guerra in Vietnam. Al tavolo delle trattative, in un clima gelido, si sedettero Henry Kissinger, segretario di Stato dell'amministrazione Usa guidata da Richard Nixon, e il suo omologo vietnamita Le Duc Toh. Con l'accordo vedeva la conclusione un conflitto iniziato nel 1965, che devastò il Paese asiatico, innescò proteste in tutto il mondo e provocò fra i 3 e i 5 milioni di morti, compresi 58mila soldati americani. (Unioneonline/l.f.)
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#AccaddeOggi: 23 gennaio 1973, accordo di pace tra Usa e Vietnam

Mezzo secolo fa la firma che poneva le basi per la fine del sanguinoso conflitto

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Ricorre oggi il 25esimo anniversario del viaggio a Cuba di papa Giovanni Paolo II. Nell'occasione Wojtyla incontrò anche Fidel Castro. Un faccia a faccia storico tra il capo della Chiesa cattolica e il lìder maximo dell'isola comunista. (Unioneonline/l.f.)
Ricorre oggi il 25esimo anniversario del viaggio a Cuba di papa Giovanni Paolo II. Nell'occasione Wojtyla incontrò anche Fidel Castro. Un faccia a faccia storico tra il capo della Chiesa cattolica e il lìder maximo dell'isola comunista. (Unioneonline/l.f.)
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#AccaddeOggi: 21 gennaio 1998, Papa Wojtyla incontra Fidel Castro

25 anni fa lo storico viaggo di Giovanni Paolo II a Cuba 

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Il 3 gennaio 2003 nasce a Stoccolma Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg. La giovane attivista svedese contro il cambiamento climatico è diventata famosa in tutto il mondo per le sue manifestazioni con lo slogan "Skolstrejk för klimatet" (Sciopero scolastico per il clima). Figlia d'arte, della cantante d'opera Malena Ernman e dell'attore Svante Thunberg, le è stata diagnosticata la sindrome di Asperger all'età di 13 anni. I sintomi principali, quali il disturbo essessivo-compulsivo, il mutismo selettivo e il disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono stati usati dai suoi detrattori per screditare lei e le sue battaglie ambientaliste. Insieme ai suoi genitori, al fine di ridurre l'impronta ecologica della famiglia, è diventata vegana. La Thunberg ha raccontato anche la sua storia nel libro "La nostra casa è in fiamme", nel quale trovano spazio aneddoti curiosi della sua quotidianità e pochi riferimenti al suo impegno per la difesa dell'ambiente. La sua battaglia ecologista è iniziata presto. Frequentava il nono anno di scuola e, il 20 agosto 2018, ha deciso di non seguire più le lezioni sino alle elezioni legislative del 9 settembre. La giovane voleva che, a fronte delle temperature in aumento e dei numerosi incendi boschivi nel suo paese, la Svezia riducesse le emissioni di anidride carbonica come previsto dall’accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Greta è rimasta, in orario scolastivo, seduta fuori dal parlamento con i suoi cartelloni in segno di protesta. Dopo le elezioini la giovane ha continuato a portare avanti le sue idee, continuando a manifestare ogni venerdì. Così è nato il movimento Fridays for future che ha attirato l’attenzione dei media e in tanti altri Paesi sono state organizzate iniziative sulla scia delle sue, anche in Italia. A Milano, nel 2021, ha presenziato alla conferenza Youth4Climate, dove ha criticato nuovamente l'approccio non pragmatico, dato dalla politica, all'emergenza climatica.[
Il 3 gennaio 2003 nasce a Stoccolma Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg. La giovane attivista svedese contro il cambiamento climatico è diventata famosa in tutto il mondo per le sue manifestazioni con lo slogan "Skolstrejk för klimatet" (Sciopero scolastico per il clima). Figlia d'arte, della cantante d'opera Malena Ernman e dell'attore Svante Thunberg, le è stata diagnosticata la sindrome di Asperger all'età di 13 anni. I sintomi principali, quali il disturbo essessivo-compulsivo, il mutismo selettivo e il disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono stati usati dai suoi detrattori per screditare lei e le sue battaglie ambientaliste. Insieme ai suoi genitori, al fine di ridurre l'impronta ecologica della famiglia, è diventata vegana. La Thunberg ha raccontato anche la sua storia nel libro "La nostra casa è in fiamme", nel quale trovano spazio aneddoti curiosi della sua quotidianità e pochi riferimenti al suo impegno per la difesa dell'ambiente. La sua battaglia ecologista è iniziata presto. Frequentava il nono anno di scuola e, il 20 agosto 2018, ha deciso di non seguire più le lezioni sino alle elezioni legislative del 9 settembre. La giovane voleva che, a fronte delle temperature in aumento e dei numerosi incendi boschivi nel suo paese, la Svezia riducesse le emissioni di anidride carbonica come previsto dall’accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Greta è rimasta, in orario scolastivo, seduta fuori dal parlamento con i suoi cartelloni in segno di protesta. Dopo le elezioini la giovane ha continuato a portare avanti le sue idee, continuando a manifestare ogni venerdì. Così è nato il movimento Fridays for future che ha attirato l’attenzione dei media e in tanti altri Paesi sono state organizzate iniziative sulla scia delle sue, anche in Italia. A Milano, nel 2021, ha presenziato alla conferenza Youth4Climate, dove ha criticato nuovamente l'approccio non pragmatico, dato dalla politica, all'emergenza climatica.[
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#AccaddeOggi: 3 gennaio, auguri Greta Thunberg

L'attivista ambientalista compie 20 anni

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Il ricordo

Sardo tra sardi da quella visita di quattordici anni fa

L’omelia del pontefice tedesco davanti al Santuario di Bonaria a Cagliari fu interrotta per trenta volte dagli applausi
Paolo Matta
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La morte di Joseph Ratzinger

Solinas: «Ci consola il suo altissimo esempio»

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Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

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