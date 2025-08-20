Attimi di paura questa mattina al terminal 1 dell’aeroporto milanese di Malpensa, dove un uomo ha dato in escandescenza e appiccato un incendio, dando fuoco a un cestino della spazzatura. Le fiamme, altissime, hanno destato grande allarme tra i passeggeri nell’area del check-in.

Poi l’uomo ha anche preso un martello con cui ha iniziato a spaccare i monitor del check-in. L’esagitato è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce lo scalo, e fermato dalla Polaria.

Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il terminal in via precauzionale mentre hanno messo in sicurezza l'area. L'attività dello scalo è poi ripresa.

L’uomo, in stato di arresto con l’accusa di danneggiamento aggravato, è un 28enne originario del Mali. Fino ad ora il ventottenne, che ha una protezione sussidiaria, non aveva mai avuto problemi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata