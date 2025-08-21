Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarelle: «Possibile presenza di corpi metallici»L’avviso del ministero della Salute: ecco i prodotti cui prestare attenzione
Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarella per la "possibile presenza di corpi estranei metallici". Lo rende noto il Ministero della Salute sul suo sito.
I lotti di mozzarella, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, erano stati prodotti dalla Granarolo negli stabilimenti di Usmate Velate (provincia di Monza e della Brianza), identificato con il marchio identificato con il marchio IT 03 144 CE.
Eccoli nel dettaglio:
Mozzarella Conad, confezioni singole da 125 g e confezioni da 3×125 g, lotto N5205Dm, scadenza 15 agosto 2025
Mozzarella Valbontà di Penny Market, confezioni da 4×125 g, lotto N5205E, scadenza 17 agosto 2025
Mozzarella Carrefour Classic Maxi Pack, confezioni da 3×125 g, lotto N5205E, scadenza 18 agosto 2025
Mozzarella Latbri, confezioni da 125 g, lotto N5205D, scadenza 22 agosto 2025
«Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questi lotti di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto», si legge sul sito del ministero.
(Unioneonline)