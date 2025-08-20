Quaranta per cento del corpo ustionato, lesioni di secondo grado e il rischio di edema alle vie respiratorie. Sono le condizioni con cui un uomo di 69 anni di Uta è stato trasferito d’urgenza al Centro grandi ustionati dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo l’accensione di una stufa.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto è intervenuto il 118 di Cagliari, che ha prestato i primi soccorsi. L’uomo presentava ustioni estese dalla zona del bacino in giù, oltre a difficoltà respiratorie che hanno fatto temere un interessamento delle prime vie aeree.

Viste le gravi condizioni, i medici hanno disposto l’immediato trasferimento con elisoccorso al reparto specializzato di Sassari, dove il paziente è ora ricoverato in prognosi riservata. Le dinamiche dell’incidente sono in corso di accertamento.

(Unioneonline/Fr.Me.)

