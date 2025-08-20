Mille articoli fra bigiotteria e capi d’abbigliamento sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Arbatax. Per il personale della compagnia di via Porto Frailis non erano conformi alla legge.

Dagli accertamenti sono risultati privi dei requisiti necessari per l’immissione in commercio. Soltanto l’apposizione di determinate diciture (denominazione merceologica, prescrizioni in lunga italiana e informative minime) garantisce all’acquirente la consapevolezza della qualità del prodotto e, soprattutto, il suo utilizzo in piena sicurezza.

Tutta la merce non conforme alle prescrizioni è stata sequestrata e sottratta ai titolari delle attività commerciali coinvolte. Ai quali è stata applicata la sanzione amministrativa con un importo che nella sua misura massima arriva fino a 25.823 euro.

L’attività condotta dalle Fiamme gialle di Arbatax, che rientra nel più ampio lavoro (intensificato durante la stagione estiva) coordinato dal comando provinciale di Nuoro, conferma quanto sia alta l’attenzione della Guardia di finanza nel controllo economico del territorio e nel monitoraggio delle attività che presentano profili di rischio per la tutela dei consumatori e delle imprese che rispettano le regole del mercato.

