Meta cancella il gruppo “Mia moglie”: 32mila uomini postavano foto intime delle mogli senza il consensoLa decisione della società di Zuckerberg dopo centinaia di segnalazioni e denunce alla polizia postale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Condividevano foto intime delle loro mogli senza chiederne il consenso. Erano almeno in 32mila gli uomini, riuniti in un gruppo Facebook chiamato “Mia moglie” che è stato cancellato da Meta dopo centinaia di segnalazioni e denunce alla Polizia postale.
La prima denuncia è arrivata su Instagram dalla pagina “no justice no peace” che da mesi porta avanti una campagna contro la violenza: «Oltre 32.000 uomini hanno creato un gruppo Facebook dove condividono foto intime delle proprie mogli senza il loro consenso, cercando approvazione e complicità in questa violenza».
Dal momento della denuncia il gruppo è stato riempito di commenti di persone indignate per la condivisione di foto intime al femminile: donne che prendono il sole in costume o cucinano o si rilassano sul divano. «Questa - scrive no justice no peace - è una palese forma di abuso, pornografia non consensuale e misoginia sistemica».
A stretto giro di posta è arrivato il comunicato di Meta: «Abbiamo rimosso il gruppo per violazione delle nostre policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti. Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi sessuali o sfruttamento sessuale sulle nostre piattaforme. Se veniamo a conoscenza di contenuti che incitano o sostengono lo stupro, possiamo disabilitare i gruppi e gli account che li pubblicano e condividere queste informazioni con le forze dell'ordine».
(Unioneonline/L)