Belen Rodriguez furiosa (di nuovo) a Porto Cervo.

Lo riporta il giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia: la showgirl argentina, in vacanza in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì, stava ballando al ristorante quando un gruppo di ragazzi romani ha iniziato a riprenderla con il cellulare.

Lei non l’ha presa affatto bene: ha afferrato delle patatine rimaste nei piatti e ha iniziato a lanciarle contro di loro. Gli animi si sono poi rasserenati e la serata è proseguita come nulla fosse.

A inizio agosto Rodriguez aveva discusso con un benzinaio: «Lei mi sta sul ca**o», gli aveva detto in un video diventato virale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata