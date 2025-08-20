Feraxi, arrivano i turisti cafoni "extra lusso": sbarcano (dove non si può) e occupano un pezzo di spiaggiaNumerose le proteste da parte dei bagnanti, preoccupati anche per il continuo vai e vieni del tender
Sono arrivati poco prima dell’ora di pranzo di fronte alle coste di Muravera, incuranti dei bambini che giocavano in riva.
Un gruppo di turisti stranieri a bordo di uno yacht di lusso è sbarcato a Feraxi, nella cala del Brigantino, a bordo di un tender nonostante non ci fosse alcuna corsia. Una volta in spiaggia hanno apparecchiato con tavoli, sedie e ombrelloni per un pranzo di quelli “indimenticabili”.
Numerose le proteste da parte dei bagnanti, preoccupati anche per il continuo vai e vieni del tender.
Un comportamento irrispettoso che è stato segnalato alle autorità da alcuni turisti presenti. Il gruppo di turisti è rimasto comunque lì per alcune ore, con lo yacht ormeggiato al largo di una delle coste più belle e selvagge di Muravera.