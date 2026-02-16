Oggi su Ricette sarde parliamo di un dolce tipico del Carnevale in Sardegna: i Bruniolus o Brugnolus.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Marco Pilloni, titolare della Trattoria Deidda di Cagliari.

«Il loro nome originale è Bruniolus o zeppole di patate», aggiunge Marco.

INGREDIENTI. 250 g di farina 00, 250g di patate lessate e poi schiacciate, 50 g di zucchero bianco, 7 g di lievito di birra fresco, 1 bustina di vanillina, scorza di arancia più il succo, 1 uovo intero, 50 g di strutto o burro o olio di semi, 50 ml di latte intero, sale.

PREPARAZIONE. «Intiepidire il latte e miscelare assieme allo strutto e lievito, miscelare le patate ancora tiepide e la farina aggiungendo vanillina e il composto precedente e lavorare per circa 20 minuti con un mestolo di legno sempre nella stessa direzione. Lasciare lievitare il composto tenendolo coperto e al caldo per circa 1 ora, evitando correnti d'aria. Dopo la lievitazione dell’impasto, con l’aiuto di un cucchiaio comporre delle forme rotonde e friggerle in abbondante olio di semi o nello strutto finché non raggiungono una buona doratura. Aggiungere poi lo zucchero sopra».

