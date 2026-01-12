Oggi su Ricette sarde parliamo di un liquore molto apprezzato e diffuso in tutta l’Isola e non solo: il limoncello.

Si tratta di un liquore che può essere servito sia a fine pasto sia insieme agli squisiti dolci sardi.

INGREDIENTI. 5 limoni, 500 ml alcool puro a 95°, 500 g zucchero, 750 ml acqua.

PREPARAZIONE. È innanzitutto fondamentale eliminare le impurità lavando bene i limoni sotto l’acqua corrente e magari sfregando anche la loro superficie. Dopo averli asciugati, li si sbuccia, facendo attenzione a ottenere solo la parte gialla e non quella bianca, troppo amara.

A questo punto, si versa la scorza di limoni e l’alcool in un contenitore con chiusura ermetica, si chiude il contenitore e si fanno quindi macerare le scorze nell’alcool per 30 giorni. È importante che in questo periodo il contenitore con le scorze immerse nell’alcool non sia esposto alla luce e anche che sia a debita distanza da fonti di calore.

Trascorsi i trenta giorni previsti per la macerazione, si estraggono le scorze dal contenitore: in una pentola si versano acqua e zucchero e si fanno bollire. A fine bollitura, si spegne il fuoco e si versa lo sciroppo ottenuto in un altro recipiente, dove potrà raffreddare. Successivamente si aggiungerà lo sciroppo ottenuto nel contenitore in cui ci sono le scorze. A questo punto si agita il contenitore per mescolare il tutto e poi lo si lascia riposare per 40 giorni: anche stavolta è importante evitare che il contenuto entri in contatto con la luce o con fonti di calore. Trascorso questo periodo, si riprende il contenitore con il liquore, lo si agita e poi si filtra con un colino: a questo punto il liquore può essere trasferito all’interno di una bottiglia.

© Riproduzione riservata