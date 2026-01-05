Tra le Ricette sarde una preparazione che permette di utilizzare un dolce tipico di questo periodo in una variante gustosa: il tiramisù di pandoro.

INGREDIENTI – Pandoro, mascarpone, zucchero, uova, caffè, Sambuca, cioccolato fondente, latte.

PREPARAZIONE – Bisogna innanzitutto sbattere le uova in un tegame e mischiarle poi con lo zucchero, in modo che si formi un impasto spumoso; successivamente si aggiungono il mascarpone e la Sambuca. Si lavora il tutto per circa 10 minuti. In seguito, si taglia il pandoro possibilmente a fette abbastanza larghe, e da queste si formano dei quadrati o losanghe. In un pentolino si aggiunge quindi il cioccolato e lo si fa sciogliere a bagnomaria. Si aggiunge poi il latte e si amalgama il tutto. La salsa va tenuta al caldo. Per questo passaggio sono necessari circa 10 minuti.

Successivamente si allunga il caffè con mezzo bicchiere d’acqua e vi si inzuppano i pezzi di pandoro, che vengono poi messi in un piatto formando uno strato. Questo viene poi coperto con la crema di mascarpone e di nuovo con un altro strato di pezzi di pandoro imbevuti di caffè. Si ripete il procedimento fino all’ultimo strato, che viene poi coperto con salsa al cioccolato.

Si mette quindi il tiramisù in frigorifero e lo si fa riposare per circa 3 ore prima di servirlo.

