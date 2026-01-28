Le gustose Pesche di Bitti, la ricetta originale e la varianteEcco come preparare il dolce molto diffuso in Barbagia
Oggi su ricette sarde vi parliamo delle Pesche di Bitti (Pessiche de Bitti), gustosissime e diffuse in Barbagia.
Tempo: 2 ore e 15 minuti
Difficoltà: media
Ingredienti: uova 10, zucchero 500 g, farina 100 g; per la confettura: meline selvatiche
di S. Giovanni 800 g, zucchero 600 g; per la finitura, zucchero a velo; per la variante:
confettura a piacere.
Preparazione
- Sgusciare le uova e separare tuorli e albumi; montare a neve questi ultimi (5 minuti).
- Versare lo zucchero e i tuorli in una capace terrina e frullarli per almeno 20 minuti, finché diventano spumosi.
- Aggiungere la farina con un setaccio, a poco a poco, e lavorare il composto esclusivamente a mano, con movimenti dal basso verso l’alto, per 10 minuti.
- Unire alla fine gli albumi montati a neve e continuare a incorporarli allo stesso modo, per altri 10 minuti.
- Riempire con il composto la sacca da pasticcere con beccuccio largo e formare delle file di palline grandi come delle noci (3-4 cm) e ben distanziate, sulla carta da forno poggiata su una teglia (10 minuti).
- Cuocere a 170° C per 10-12 minuti, poi far raffreddare 1 ora.
- Staccare delicatamente le metà delle pesche e accoppiarle, dopo aver spalmato su una delle due un velo di confettura di mele selvatiche (10 minuti).
- Servire a temperatura ambiente.
Variante
In mancanza della confettura tipica, si può utilizzare quella di albicocche o di pesche, privilegiando ovviamente (per quelle confezionate) la produzione sarda, o meglio ancora preparate in casa, seguendo le ricette proposte nel volume XVIII della presente collana.
Curiosità
Quelle di S. Giovanni sono una qualità di meline sarde che maturano a giugno, tradizionalmente per la festa di S. Giovanni (verso la fine del mese), anziché in autunno come le altre meline locali.
Vino consigliato
Bianco Moscato di Sardegna dolce.