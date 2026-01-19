La fregula con funghi e pancetta, gustoso primo di terraIl metodo usato da Simona Usai dell’agriturismo Fattoria Floris di Siliqua
Oggi su Ricette sarde parliamo di un primo di terra molto saporito: la Fregula con funghi e pancetta.
Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Simona Usai dell’agriturismo Fattoria Floris di Siliqua.
INGREDIENTI
Fregula di semola di grano duro, aglio, prezzemolo, olio evo, funghi cardoncelli, salsiccia e pancetta e polpa di salsiccia.
PREPARAZIONE
«Prepariamo dell’olio con aglio e con prezzemolo. In questo olio caldo che rovesciamo in una padella, facciamo rosolare i funghi cardoncelli. Li facciamo rosolare senza aggiungere sale; una volta che si sono ammorbiditi e rosolati bene, li togliamo: nella stessa padella faccio rosolare la pancetta e anche un po’ di salsiccia sarda sgranata, in modo che prenda più gusto e la faccio cuocere bene, una volta pronta, nello stesso tegame rovesciamo i funghi e quindi amalgamiamo tutto questo condimento.
I funghi sono pronti in 10-15 minuti e così pure la salsiccia, poi altri cinque minuti perché il condimento si amalgami bene.
Precedentemente in un tegame abbiamo preparato un po’ di salsa e di brodo: abbiamo aggiunto i gambi dei funghi prima scartati, qualche fungo, i gambetti del prezzemolo e uno spicchio d’aglio. Facciamo andare a bollore e aggiustiamo di sale: il sale si deve controllare al momento perché la salsiccia è molto sapida. Una volta che il brodo è bollito, lo frulliamo con un frullatore ad immersione per ottenere una crema non troppo densa. Preparati questi condimenti, ci occupiamo della fregola: la tostiamo in un tegame con un po’ di brodo: richiede tra i 15 e i 20 minuti. La facciamo ammorbidire con questo brodo per 10 minuti. Dopo uniamo l’altro condimento, preparato in precedenza, cioè i funghi con la pancetta: mescoliamo e continuiamo ad amalgamare con il brodo. Per preparare mezzo chilo di fregola, occorre almeno 1,5 litri di brodo, perché viene assorbito tutto. Quindi continuiamo a mescolare sino a fine cottura. Aggiungiamo una spolverata di prezzemolo fresco e a piacere si può aggiungere del formaggio grattugiato: noi non lo serviamo mai con il formaggio perché molte persone non lo gradiscono.
È una ricetta semplice ma molto gustosa. Il segreto? Sta nell'amalgamare bene la fregola con i sapori del condimento. Si può fare anche la versione vegana, solo con i funghi: durante la preparazione si salta completamente la parte della salsiccia e si ottiene un primo che va bene anche per i vegani. Da non dimenticare una finitura di prezzemolo tritato fresco un momento prima di servire; è da servire ben caldo ed è importante che la fregula sia morbida, quasi al cucchiaio».