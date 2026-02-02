Ravioli ai carciofi, burro, limone e bottarga: un delizioso primo di terra e mareGli ingredienti per la pasta: 300 grammi di semola rimacinata, 200 grammi di tuorlo d’uovo pastorizzato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto di terra molto gustoso: i ravioli ai carciofi al burro limone e bottarga.
Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Valerio Marroccu, chef del ristorante Malro a Parigi.
INGREDIENTI PER LA FARCIA. 8 carciofi, 1 spicchio d’aglio, 2 patate medie (bollite), Pecorino q.b, Sale q.b, Prezzemolo
INGREDIENTI PER LA PASTA. 300 gr semola rimacinata, 200 gr tuorlo d’uovo pastorizzato
INGREDIENTI PER IL CONDIMENTO. 70 gr di burro, 1 limone, Bottarga q.b.
PREPARAZIONE. «Preparare la pasta impastando a mano la semola rimacinata con il tuorlo d’uovo pastorizzato fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Avvolgere nella pellicola e lasciare riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Pulire quindi i carciofi eliminando le parti dure e tagliarli a pezzi. In una padella far rosolare lo spicchio d’aglio con un filo d’olio, aggiungere i carciofi, coprire e lasciare cuocere. Quando risultano quasi cotti unire le patate bollite tagliate a pezzi e terminare la cottura. Aggiungere poca acqua se necessario. Il composto dovrà risultare ben asciutto. Lasciare raffreddare, quindi frullare il tutto. Aggiungere il pecorino grattugiato, il prezzemolo tritato e regolare di sale. Stendere la pasta in una sfoglia sottile, ricavare la forma desiderata, distribuire la farcia e chiudere i ravioli inumidendo leggermente i bordi della pasta.
Sciogliere il burro in una padella, aggiungere la scorza grattugiata del limone e lasciare insaporire finché inizia a sfrigolare. Spegnere il fuoco e aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta e bottarga grattugiata, mescolando fino a ottenere una salsa densa e cremosa.
Cuocere i ravioli in acqua salata per 2/3 minuti: quando salgono a galla sono pronti. Successivamente scolare delicatamente e trasferire nella padella con il condimento. Mantecare bene e servire con la bottarga tagliata a fette sottili».