Le meraviglie, uno dei dolci più famosi del Carnevale sardoCome prepararle ce lo spiega Jessica Dessì della pasticceria Gnam Gnam di Senorbì
Oggi su Ricette sarde parliamo di un dolce molto conosciuto e apprezzato nel periodo di Carnevale in tutta la nostra isola: le meraviglie.
Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Jessica Dessì della Pasticceria Gnam Gnam di Senorbì.
INGREDIENTI
«3 uova, 60 grammi di burro/margarina vegetale (per gli intolleranti al lattosio), sale qb, mezzo chilo di farina, 60 grammi di zucchero, un pizzico di vanillina».
PREPARAZIONE
«Si impastano gli ingredienti e poi si stira la pasta affinché diventi molto fine. Successivamente la si passa nella sfogliatrice o nella macchina per la pasta e poi la si taglia a forma rettangolare. Non essendoci lievito, si possono mettere subito a friggere: lievitano con il grasso presente nell’impasto. Si fanno anche dei taglietti in mezzo in modo che quando friggono entri meglio l’olio. La cottura deve essere a fiamma medio-alta: devono friggere un bel po’. Una volta finita la cottura, si tolgono dall’olio, si lasciano raffreddare e poi vanno ricoperte con lo zucchero a velo».