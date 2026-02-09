Oggi su Ricette sarde parliamo di un dolce molto conosciuto e apprezzato nel periodo di Carnevale in tutta la nostra isola: le meraviglie.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Jessica Dessì della Pasticceria Gnam Gnam di Senorbì.

INGREDIENTI

«3 uova, 60 grammi di burro/margarina vegetale (per gli intolleranti al lattosio), sale qb, mezzo chilo di farina, 60 grammi di zucchero, un pizzico di vanillina».

PREPARAZIONE

«Si impastano gli ingredienti e poi si stira la pasta affinché diventi molto fine. Successivamente la si passa nella sfogliatrice o nella macchina per la pasta e poi la si taglia a forma rettangolare. Non essendoci lievito, si possono mettere subito a friggere: lievitano con il grasso presente nell’impasto. Si fanno anche dei taglietti in mezzo in modo che quando friggono entri meglio l’olio. La cottura deve essere a fiamma medio-alta: devono friggere un bel po’. Una volta finita la cottura, si tolgono dall’olio, si lasciano raffreddare e poi vanno ricoperte con lo zucchero a velo».

© Riproduzione riservata