Indecisi su cosa fare a Pasquetta 2023? Ecco una lista di idee per trascorrere il lunedì di Pasquetta in Sardegna.

Escursioni naturalistiche per la Pasquetta in Sardegna – La Sardegna offre scenari straordinari, luoghi ideali da visitare a Pasquetta. Per una passeggiata al mare: al Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena troverete isole di granito, spiagge di sabbia finissima e acque cristalline. Ancora la spiaggia di Piscinas, lunga 3,5 chilometri, remota e spettacolare. L’Isola dell'Asinara si può visitare a piedi o in bicicletta.

Per un’immersione nella natura consigliamo Cala Goloritzè, baia dalle acque di un azzurro incredibile. Funtanamare per una pedalata costeggiando acque trasparenti, aspre scogliere e faraglioni.

Se invece optate per una gita nell’immenso patrimonio archeologico della Sardegna c’è solo l’imbarazzo della scelta tra i 7mila nuraghi, i pozzi sacri e le tombe dei giganti. Imperdibile il nuraghe Su Nuraxi, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Le rovine di Tiscali, villaggio nuragico nascosto in una grotta tra le rocce calcaree del Supramonte. Il Nuraghe di Santa Cristina, attorno a un tempio a pozzo dell'Età del Bronzo. O la necropoli di Montessu, cimitero preistorico circondato da un anfiteatro roccioso.

Trekking alla scoperta di paesaggi mozzafiato – Se invece siete appassionati di attività all’aperto, ecco qualche idea: Gola Su Gorropu, la gola più imponente dell'isola. Cardedu Kayak, per pagaiate verso le spiagge remote del rosso litorale granitico. Il Golfo di Orosei per escursioni a piedi o in barca tra le baie nascoste, le grotte e i faraglioni. Il Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu per fare trekking, bicicletta, canyoning, kayak, immersioni, speleologia e arrampicate. O ancora la Giara di Gesturi, lussureggiante altopiano noto per i suoi cavallini selvatici o Selvaggio Blu, epico trekking di sette giorni lungo il tratto più spettacolare della costa orientale dell'Isola. Infine l’Oasi di Tepilora, “giovane parco antico” riconosciuto dall’Unesco, dove scoprire varie anime della Sardegna centro-orientale: da rilievi granitici a foreste, sorgenti, fiumi, sino al mare.

Picnic in aree attrezzate – Se cercate un’area attrezzata per un picnic in compagnia ecco le più interessanti: al Parco della Giara, nella Foresta di Pantaleo, nel bosco di San Leonardo di Siete Fuentes, nel complesso Nuragico di Noddule, al Parco archeologico del bosco di Seleni o nelle Cascate di Sothai.

Trascorrere la giornata nei borghi più belli della Sardegna – Cagliari, Alghero,

Oristano, Iglesias, Olbia sono imperdibili per chi non le ha mai visitate.

Ma meritano una passeggiata anche i piccoli borghi, tra atmosfere, sapori d'altri tempi e scenari mozzafiato. Magari a Castelsardo, paese medievale arroccato su un'altura affacciata sul mare. Ulassai, minuscolo borgo nascosto ai piedi di montagne. Oppure Orsogolo, con i suoi incantevoli murales. San Pantaleo, grazioso centro circondato da vette di granito. O Laconi con i suoi vicoli acciottolati che si snodano verso un parco boscoso.

Eventi e feste il giorno di Pasquetta – Ecco una carrellata degli eventi in Sardegna per Pasquetta: Aidomaggiore, Pasquetta Nuragica. Baunei, Pasquetta tra mare e grotta: cala Sisine e grotta di su Miraculu e a Punta Giradili con pranzo in ovile. Bolotana, Pasquetta nel bosco 2023 al Parco Pabude. Cagliari, VegPicnic di Pasquetta al Parco delle Emozioni (Parco di Molentargius lato Cagliari), Tour di Pasquetta tra i quartieri storici di Cagliari, Pasquetta a Tuvixeddu, colle di antiche tombe. Carloforte, tre giorni di escursioni nell’isola di San Pietro. Domus de Maria, escursione di Pasquetta: “Chia e le sue Cale”. Dorgali, Pasquetta al museo vivente S’Abba Frisca. Gairo, Pasquetta Wild a Perda ‘e Liana e le Gole di Pirincanes. Gonnesa, Pasqua e Pasquetta al Nuraghe Seruci. Meana Sardo, Pasqua & Pasquetta al nuraghe Nolza. Meana Sardo e Gadoni, Pasqua in Barbagia: trekking, vini&vigne, archeologia, miniera. Monteleone Roccadoria, Pasquetta sulle rive del lago del Temo. Muravera, camminata di Pasquetta in Oasi marina a Capo Ferrato. Orgosolo, Happy Pasquetta con pranzo tipico dei pastori. Ossi, Pasquetta con arrostita nei dintorni di Sassari. San Teodoro, Pasquetta 2023 a San Teodoro. Santu Lussurgiu, Mercatino di Pasquetta a San Leonardo Siete Fuentes. Scano Montiferro, Il Sentiero dei Banditi per la Pasquetta 2023. Seulo, Pasquetta nella terra dei centenari nella Blue Zone della Barbagia di Seulo. Siniscola, Pasquetta 2023 a Berchida. Siris, Pasquetta Trekking STG a Siris. Suelli, Pasquetta con il comitato San Giorgio Vescovo. Tuili, Pasquetta 2023 nel Parco della Giara. Ulassai, Pasquetta tra le Orchidee… Trekking&Degustazione. Villanovaforru, Pasquetta 2023 al Parco e Museo “Genna Maria”. Villacidro, Pasquetta in Canyon. Villasimius, Pasquetta a Punta Molentis. Villaputzu, Pasqua e Pasquetta a Sa Rutta.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata