Fiori d’arancio per la terza volta per l’ex Spice Girl Mel B.

L’ex cantante, 50 anni, ha detto sì all'hairstylist 37enne Rory McPhee nella Cattedrale di St Paul a Londra. Tra le ex Spice c’era solo Emma Bunton ma Victoria Beckham le ha disegnato l’abito, mentre lo sposo indossava il kilt.

La coppia si conosce da sempre, anche se le strade si sono divise ben presto: per lei una carriera fulminante negli anni Novanta nella band inglese al femminile più famosa della storia del pop, per lui invece il lavoro in un negozio per la cura dei capelli.

Melanie Brown come detto è al terzo matrimonio: è già stata sposata con il ballerino olandese Jimmy Gulzar, papà della figlia Phoenix Brown, poi con Stephen Belafonte da cui è nata Madison. Ha avuto anche una lunga relazione con Eddie Murphy, padre della figlia Angel.

(Unioneonline)

