Cos'è il Selvaggio Blu – Il Selvaggio Blu è uno dei trekking più impegnativi d’Europa, un’escursione di cinque, sei o sette giorni che prevede parti di arrampicata e ferrata e non ha punti di ristoro: serve portare con sé acqua e cibo per tutti i giorni. Si dorme accampati, in cambio di un viaggio tra natura incontaminata e cale dal blu intenso: 50 chilometri da Santa Maria Navarrese a Cala Gonone. Con una breve escursione si raggiunge lo spettacolare monumento naturale di Pedra Longa: è un rilassante inizio del tracciato, che nelle tappe successive diventa un entusiasmante e impegnativo sentiero alpinistico, sconsigliato agli escursionisti.

Come si arriva al percorso – In auto, da Olbia si segue la SS131 dcn passando per San Teodoro, Siniscola e Baunei. In tutto sono 155 chilometri di strada. Da Cagliari si percorre la SS125 per Muravera, si continua per Tortolì fino ad arrivare a destinazione. In nave il porto più vicino è quello di Arbatax dove arrivano i traghetti Tirrenia da Civitavecchia e Genova.

Le tappe del trekking – I percorsi sono diversi, uno di questi ha cinque tappe, che prevedono passaggi in corda doppia.

Da Santa Maria Navarrese – Pedra Longa a Ginnirco – Us Piggius: dislivello totale di 850 metri su una lunghezza totale di 12 chilometri, tempo di percorrenza medio di 4 ore e 30 minuti.

Da Ginnirco a Porto Pedrosu – Cuau: dislivello totale di 870 metri su una lunghezza totale di 8 chilometri, percorribile mediamente in 6 ore.

Da Porto Pedrosu a Goloritzè: dislivello totale di 650 metri su una lunghezza totale di 12 chilometri, percorribile mediamente in 6 ore.

Da Goloritzè a Mudaloru – Grotta del Fico: dislivello totale di circa 700 metri su una lunghezza totale di 13 chilometri, percorribile mediamente in 7 ore.

Da Grotta del Fico a Sisine: dislivello totale di circa 600 metri su una lunghezza totale di 16 chilometri, percorribile mediamente in 6 ore.

Difficoltà e Durata – L’intero itinerario è percorribile in 5-6-7 giorni circa. Presenta molte difficoltà: consigliato per camminatori e arrampicatori esperti.

Attrezzatura e preparazione fisica – Si consiglia, anche per i più esperti, di partire con un buon allenamento fisico. Per l’attrezzatura uno zaino 30/40 lt, un sacco a pelo con materassino, un’imbragatura per le arrampicate, con moschettone e cordino, acqua, cibo, scarpe da trekking, cappello.

Accompagnamento e guida – Il percorso è impegnativo: camminatori molto esperti che volessero farlo in autonomia possono prenotare dei servizi di trasporto bagagli o di rifornimento cibo. Per i meno esperti indispensabile una guida o un gruppo organizzato.

