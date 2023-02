Su Gorropu è il canyon più spettacolare d’Europa, un capolavoro della natura, scrigno di biodiversità, uno dei luoghi da visitare assolutamente in Sardegna.

Si tratta di una gola di origine erosiva, che segna il confine tra il territorio barbaricino di Orgosolo e quello ogliastrino di Urzulei, modellata nel tempo dalla forza del rio Flumineddu che scorre sul fondo, alimentato da acque che attraversano il Supramonte, in parte infiltrandosi in gallerie sotterranee, in parte riemergendo da sorgenti a valle della gola.

Il torrente ha eroso la roccia calcarea fino a formare il canyon. Le sue pareti racchiudono fossili che svelano la genesi sottomarina, avvenuta tra 190 e 60 milioni di anni fa. Il panorama è impreziosito da lecceta di sas Baddes e profilo del monte Novu san Giovanni. Attorno l’antico complesso montuoso del Supramonte, che fa da contorno al più alto e giovane massiccio del Gennargentu.

Come raggiungere Su Gorropu – A est, parcheggiando l’auto nel passo di Genna Sìlana, lungo l’orientale sarda (statale 125), tra Dorgali e Baunei, è possibile percorrere un sentiero segnalato di un’ora all’andata e del doppio al ritorno. Da sud si può raggiungere la gola attraverso un percorso escursionistico per esperti che parte da Sedda ar Baccas: dodici chilometri percorribili in cinque ore tra andata e ritorno. Si procede lungo s’Ischina ‘e sa raicca, arrivando prima a Pischina Urthaddala, laghetto formato dal Flumineddu, e dopo alla cascata de sa Giuntura che segna l’ingresso a monte della gola. Da nord, partendo da Dorgali, si attraverserà (in auto) la vallata di Oddoene fino al ponte di s’Abba Arva, da cui si prosegue piedi per due ore costeggiando il fiume e il versante sud-orientale del monte Oddeu, in mezzo a massi calcarei bianchi e levigati.

Escursioni e trekking alla gola di Gorropu – Per affrontare i trekking che portano al canyon, sono necessari accompagnamento di guide esperte e attrezzatura adeguata. Si possono fare escursioni anche di notte per vivere dal tramonto all’alba l’anima profonda del Supramonte.

Quanto è lunga la gola di Gorropu? – La gola è lunga un chilometro e mezzo.

Quanto dura il trekking a Su Gorropu? – Si parte solitamente alle 8.30 dal Campo Base Gorropu per fare poi ritorno intorno alle 17. La lunghezza complessiva dell'itinerario è di 6,5 km con un dislivello di circa 400 metri.

È necessario prenotare in anticipo per visitare il canyon Gorropu? – Meglio prenotare i tour in anticipo.

