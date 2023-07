Dame nere, come l’Accabadora, spiriti della notte, come Momotti e S’Ammuttadori. Sono tante le figure mitologiche che popolano le leggende di Sardegna.

E non potevano mancare gli orchi. Uno in particolare, di cui si narra soprattutto in Gallura e che ha a che fare con l’arcobaleno. Stiamo parlando dell’Olcu biendi, ovvero l’orco che beve.

Che l’arco colorato che compare dopo la pioggia rappresenti in realtà un gigantesco essere fantastico è credenza diffusa anche in altri territori. E spesso e volentieri l’immaginazione popolare ha ravvisato nell’arco che a volte unisce cielo e mare uno di tali esseri, intento a sporgersi per bere o per portare acqua alle nuvole.

Nel Nord Sardegna, come detto, è un orco, ma in altri luoghi si ritiene sia un serpente oppure un drago.

Un’immagine poetica usata anche dal poeta latino Virgilio nelle Georgiche: “...et bibit ingens arcus” (e beve l’enorme arco).

Ma, nonostante sia chiamato in causa un orco, in generale l’arcobaleno è portatore di significati positivi. Se compare nel cielo sfoggiando i suoi colori meravigliosi, infatti, significa che il temporale è finito e, finalmente, sta per tornare il sole, simbolo di vita.

